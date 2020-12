POL-ANK: Sachbeschädigung an einer Büchertelefonzelle in Pasewalk

Details anzeigen Zerstörte Büchertelefonzelle Zerstörte Büchertelefonzelle

Pasewalk (ots) - In der vergangenen Nacht (03.12.2020, gegen 01:45 Uhr) kam es auf dem Marktplatz in Pasewalk zu einer Sachbeschädigung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben bislang unbekannte Täter die Büchertelefonzelle am Markt mittels Pyrotechnik vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



