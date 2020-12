POL-HRO: Start der Verkehrskontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit Schwerpunkt ´Alkohol & Drogen´

Details anzeigen Kampagnenbild Fahren.Ankommen.LEBEN Kampagnenbild Fahren.Ankommen.LEBEN

Rostock (ots) - Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN", die in diesem Monat auf die Schwerpunkte Alkohol und Drogen ausgerichtet sind.



Fahren unter Alkohol und/oder Drogen gehört seit Jahren zu den häufigsten Unfallursachen bei den schweren Verkehrsunfällen. Darauf soll mit dem Slogan "Nüchtern betrachtet könnte es auch dein Kind sein" aufmerksam gemacht werden.



Im gesamten Land verteilt werden Beamte in allen acht Inspektionen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg im Einsatz sein und sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durchführen.



Kontrolliert wird den gesamten Monat Dezember über. Dass die Verkehrskontrollen notwendig sind, zeigen die Ergebnisse des letzten Jahres. Landesweit wurden 2019 insgesamt 4.610 Verkehrsteilnehmer gestoppt, die unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss standen



