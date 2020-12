POL-NB: Löschung der Vermisstenfahndung nach 40-Jähriger aus Greifswald

Greifswald (ots) - In den heutigen Mittagsstunden konnte die 40-Jährige Vermisste leider nur noch tot aufgefunden werden. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände ihres Todes vollständig aufzuklären und eine Fremdeinwirkung auszuschließen.



Wir bitten Medien und Privatpersonen, alle im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Bilder, gerade in den sozialen Netzwerken, zu löschen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.



