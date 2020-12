POL-SN: Vermehrt Diebstahl von Geldbörsen

Schwerin (ots) - Seit Anfang November wurden der Schweriner Polizei vermehrt Diebstähle von Geldbörsen angezeigt. Insgesamt wurden 17 Fälle registriert, die Dunkelziffer dürfte höher sein.



Tatorte sind hauptsächlich Discountermärkte im gesamten Stadtgebiet. Offensichtlich nutzen der oder die Täter günstige Situationen aus, um an die Geldbörsen zu gelangen.



Sie werden unbemerkt aus Handtaschen und Gesäßtaschen der Opfer gezogen. In den meisten Fällen wurde der Diebstahl erst beim Bezahlen der Ware an der Kasse entdeckt.



Im Zuge der Vorweihnachtszeit verstärkt sich das Konsumverhalten der Menschen, das nutzen Diebe erfahrungsgemäß aus, um ihre Opfer zu bestehlen.



Die Polizei möchte auf die latenten Gefahren beim Einkauf aufmerksam machen und bittet um die Beachtung folgender Hinweise:



-nur so viel Bargeld mitnehmen, wie benötigt wird -vermeiden Sie

beim Bezahlen fremde Einblicke in Geldbörse oder Brieftasche -sein

Sie in jedem Gedränge besonders aufmerksam; achten Sie ganz bewusst

auf Taschendiebe -verteilen Sie Geld Kreditkarten, Handy, Schlüssel

und Papiere auf verschlossene Innentaschen der Bekleidung

-Brustbeutel, Gürteltaschen, Geldgürtel oder am Gürtel angekettete

Geldbörsen nutzen -Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt tragen -Handtaschen

nicht an Stuhllehnen hängen oder unbeaufsichtigte abstellen -Beim

Einkaufen die Geldbörse nicht oben in die Einkaufstasche, -korb oder

-wagen legen Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





