POL-NB: Zeugen gesucht - Diebstahl eines mobilen Sägewerks und Traktoranhängers

Fleeth/ Mirow (ots) - In der Zeit vom 30.11.2020, 16:00 Uhr bis zum 01.12.2020, 03:00 Uhr kam es in 17252 Fleeth zu einem Diebstahl eines mobilen Sägewerks und eines Traktoranhängers.



Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige widerrechtlich auf das umfriedete Gelände der geschädigten Firma und entwendeten aus einer Unterstellhalle ein mobiles, auf Schienen montiertes Sägewerk des Herstellers Wood-Mizer sowie einen nicht zugelassenen Traktoranhänger. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter den Traktoranhänger zum Abtransport des mobilen Sägewerks nutzten. Der Schaden wird derzeit auf 10.000 EUR beziffert.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Fleeth wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Sägewerks und des Anhängers machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



