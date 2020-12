POL-LWL: PKW von Parkplatz gestohlen

Wittenburg (ots) - Von einem sogenannten Pendlerparkplatz nahe der BAB 24 in Wittenburg haben unbekannte Täter am Dienstagabend einen grauen PKW Audi A6 gestohlen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Eigentümers zwischen 19 und 22 Uhr. Der Zeitwert des 15 Jahre alten Fahrzeuges mit Ludwigsluster Kennzeichen wurde auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges.



