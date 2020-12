POL-NB: Verfassungsfeindliche Schmierereien in der Gemeinde Ducherow

Anklam (ots) - Auf einem Umleitungsschild an der Bundesstraße 109 in der Nähe von Gellendin wurden durch bisher unbekannte Tatverdächtige zwei rote Hakenkreuze aufgetragen. Ein Bürger hatte der Polizei heute Mittag diesen Hinweis gegeben. Eine Beseitigung wurde veranlasst.



Nur kurze Zeit später, gegen 14:00 Uhr, mussten die Beamten in Ducherow eine Anzeige aufnehmen, da an eine Fensterscheibe eines Hauses in der Hauptstraße ebenfalls ein rotes Hakenkreuz aufgetragen wurde.



Der Tatzeitraum lässt sich derzeit noch nicht eingrenzen. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell