POL-HRO: Auffahrunfall zwischen Lkw und Pkw

Rostock (ots) - Gestern kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall in Rostock Lütten Klein. Der Unfall ereignete sich in der St.-Petersburger Straße.



Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Belarus wollte von dieser nach links auf die Rigaer Straße abbiegen. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer fuhr hinter ihr und versuchte ebenfalls wie die Frau, während der gelben Ampelschaltung die Kreuzung zu passieren. Dabei fuhr er auf ihr Fahrzeug auf. Die Frau erlitt einen Schock sowie leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Die Linksabbiegerspur wurde vorübergehend gesperrt.



