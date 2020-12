POL-LWL: Minibagger gestohlen

Borkow (ots) - Von einer Baustelle in Hohen Pritz ist am Wochenende ein Minibagger gestohlen worden. Zudem entwendeten die Täter Absperreinrichtungen der Baustelle, darunter drei Absperrbaken und mehrere Signallampen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wurde vor Ort zunächst auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter den verschlossenen Bagger, der auf einer Baustelle am Ortsausgang in Richtung Mestlin abgestellt war, zunächst auf und fuhren ihn anschießend mehrere Hundert Meter über ein Feld bis zu einer Stelle, an der die Arbeitsmaschine offenbar auf ein Transportfahrzeug verladen wurde. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht. Die Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu dem gelben Minibagger der Marke JCB.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell