POL-NB: Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung der aufgefundenen menschlichen Knochen

Röbel (ots) - Wie bereits berichtet wurde (siehe unten angefügte Pressemitteilung), wurden am 23.11.2020 bei Bauarbeiten in der Plauer Straße in Röbel Knochen eines menschlichen Skeletts gefunden.



Die gerichtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei dem Skelett um die sterblichen Überreste einer weiblichen Person jüngeren bis mittleren Alters handelt. Der Fund wird als "historisch" bewertet, da von einer Liegezeit "noch vor dem 2. Weltkrieg" auszugehen ist.



Durch die Beamten wurde das Landesamt für Bodendenkmalpflege informiert. Weitere polizeiliche Maßnahmen wird es nicht geben.



Erstmeldung:



Am Vormittag des 23.11.2020 wurden bei Bauarbeiten in der Plauer Straße in Röbel menschliche Knochen aufgefunden und sichergestellt. Nach erster Untersuchung der Rechtsmedizin Greifswald kann gesagt werden, dass es sich dabei um ein nahezu komplettes Skelett handelt, welches bereits über einen sehr langen Zeitraum im Erdreich liegt. Somit kann derzeit ausgeschlossen werden, dass es einen Zusammenhang zu Vermisstenfällen der letzten 20 Jahre gibt.



Es finden weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin Greifswald statt, um genauere und detaillierte Angaben zu dem Skelett und dem Liegezeitraum machen zu können. Bei Vorliegen neuer bedeutender Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.



