POL-HWI: PKW-Brand in Wismars Innenstadt - die Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - In den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Sonntags(gegen 3:00 Uhr) meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, da sie durch einen lauten Knall geweckt und dadurch auf einen brennenden PKW in der Kurzen Baustraße aufmerksam wurden.



Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, brannte der Skoda bereits im gesamten Heckbereich. Durch die Berufsfeuerwehr Wismar wurde das Feuer umgehend gelöscht. Eine Gefahr für umliegende Gebäude oder andere Fahrzeug bestand nicht.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.



Das Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841-230 0, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



