POL-LWL: Gartenhaus ausgebrannt

Lübz (ots) - In Lübz ist am späten Sonntagnachmittag eine Gartenlaube komplett ausgebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt, die Polizei vermutet Brandstiftung. Das Feuer in dem nicht genutzten Gartenhaus wurde gegen 16:20 Uhr bemerkt, worauf die Feuerwehr zum Löscheinsatz kam. Angaben zur Höhe des Sachschadens können nicht gemacht werden, da das betreffende Gebäude wegen eines Vorfalls im Juni dieses Jahres bereits erhebliche Beschädigungen aufwies. Seinerzeit verletzte sich der 54-jährige deutsche Gartenpächter schwer, als es beim Hantieren mit Propangasflaschen zu einer Explosion in diesem Gartenhaus kam.



