POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109- PKW alleinbeteiligt

Am 28.11.2020 gegen 19:00 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem

PKW Mitsubishi die B 109 aus Richtung Ducherow kommend in Richtung

Neu Kosenow. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam die deutsche

Fahrerin, welche im LK VG wohnhaft ist, aus bisher ungeklärter

Ursache nach einer Rechtskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab,

überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen.

Offensichtlich ist die Verunfallte zu schnell in die Kurve gefahren,

in der Folge kam es zu dem Unfall.Wie durch ein Wunder erlitt die

Frau leichte Blessuren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000

EUR. Die Unfallfahrerin wurde vorsorglich für weiteren medizinischen

Untersuchungen ins Klinikum Ueckermünde verbracht. Zur

Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung des Fahrzeuges musste die B 109

für zwei Stunden einseitig gesperrt werden.







