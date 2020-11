POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

PR Röbel (ots) -



Am Samstag, den 28.11.2020 gegen 03:00 Uhr wurde durch einen

aufmerksamen Bürger ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht gemeldet.

Nach Hinweisen dieses Unfallzeugen fuhr ein PKW gegen 02:50 Uhr in

der Ortslage Silz die Dorfstraße/Landstraße 205 in Richtung des

Kreisverkehrs Nossentiner Hütte/ Sparow/Malchow. In der Folge kam der

Fahrer beim Durchfahren einer Rechtskurve am Ortsausgang nach links

von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen samt

Leitpfosten. Danach flüchtete der Verursacher in Richtung

Kreisverkehr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem unfallverursachenden

PKW um einen weißen VW Golf VII GTI, dass amtliche Kennzeichen ist

derzeit unbekannt. Durch den Aufprall soll der PKW einen erheblichen

Frontschaden aufweisen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich beim

Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480,jeder

anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.





