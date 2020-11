POL-HRO: Sprengung eines Geldautomaten - Rücknahme der Fahndung

Neustadt-Glewe (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung der Polizeiinspektion

Ludwigslust, in der seit dem 27.11.2020 nach flüchtigen Tätern im

Zusammenhang mit einer Geldautomatensprengung in Schleswig-Holstein

gefahndet wurde, wird der Fahndungsaufruf zurückgezogen. Es konnten

mutmaßliche Täter festgenommen werden. Weiterführende Presseauskünfte

können über die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft in Lübeck

erlangt werden.

Wir danken der Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe bei den

Fahndungsmaßnahmen.



