POL-NB: Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall auf der BAB 20,vor der Baustelle Tribsees

Am 27.11.2020, gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 in

Fahrtrichtung Stettin,etwa 600m vor der Baustelle Tribsees, ein

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es wurden zwei

Personen verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 58-jähriger

polnischer Staatsbürger mit seinem PKW Opel Vectra auf einen im

Rückstau stehenden PKW Dacia eines 57-jährigen deutschen

Staatsangehörigen (LK VR) auf. In der Folge wurde der PKW Dacia auf

den vor ihm stehenden PKW Seat Altea einer 21-jährigen deutschen

Staatsangehörigen aus der Hansestadt Rostock geschoben.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Verursacher schwer und der Fahrer

des Dacia leicht verletzt. Die weiteren medizinische Behandlungen

erfolgen im DRK-Krankenhaus Bartmannshagen.Insgesamt entstand ein

Sachschaden von ca. 20.000,00 Euro. Vor Ort waren ein Notarztwagen,

zwei RTW sowie zwei Abschleppfahrzeuge im Einsatz.In der Zeit der

Verkehrsunfallaufnahme konnte der Verkehr an der Unfallstelle

vorbeigeleitet werden.





