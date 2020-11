POL-GÜ: Güstrow - Diebstahl einer hochwertigen Bandsäge

Güstrow (ots) - In der Nacht zum 27.11.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Güstrower Südstadt. Sie entwendeten eine gesichert abgestellte massive Bandsäge für Porenbetonsteine. Der Stehlschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder Verbleib der Maschine machen können, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Güstrow, Telefon 03843 2660.



