POL-GÜ: Auffahrunfälle im Raum Güstrow

Güstrow - Land (ots) - ~L17/ Zehna



Am 27.11.2020 gegen 10:20 Uhr ereignete sich auf der L17 in Fahrtrichtung Zehna, Höhe Abzweig Braunsberg, einen Verkehrsunfall. Eine 17-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Leichtkraftrades kam laut ersten Erkenntnissen ins Rutschen, als der vorausfahrende PKW abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf. Die 17-Jährige wurde schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die 24-jährige Fahrzeugführerin des vorausfahrenden PKWs, ebenfalls deutscher Nationalität, kam mit einem Schrecken davon. Der Sachschaden beläuft sich laut einer ersten Einschätzung auf 8.000 Euro. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt.



B104/ Bülow



Mehrere verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am 27.11.2020 gegen 11:50 Uhr auf der B104, Schwerin Richtung Güstrow. Höhe des Abzweiges Bülower Burg, wollte der vorausfahrende PKW nach links abbiegen. Der dahinter fahrende 30-jährige Deutsche übersah dies und fuhr auf den PKW auf. Der 30-Jährige verletzte sich dabei schwer. Die 40-jährige deutsche Fahrerin des vorausfahrenden PKWs, ihre Beifahrerin und zwei Kinder wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus mitgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt. ~



