POL-NB: Einbruch in Bandproberaum - Hochwertige Musiktechnik entwendet

Jürgenstorf (ots) - In der Zeit vom 21.11.2020, 01:00 Uhr bis zum 26.11.2020, 11:30 Uhr kam es in der Warener Straße in 17153 Jürgenstorf zu einem Einbruch in einen Bandproberaum, bei dem hochwertige Musiktechnik entwendet wurde.



Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Proberaum ein und entwendeten zwei Gesangsboxen, einen Laptop, zwei Gitarrenverstärker samt Box sowie eine Bassbox. Der Schaden wird auf ca. 9000 EUR beziffert.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung am Tatort im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin. Zeugen, die in der vergangenen Woche in der Warener Straße auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum Verbleib der entwendeten Musiktechnik machen oder andere Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.poloizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell