POL-NB: Ankündigung von Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Waren am 28.11.2020

Waren (ots) - Das Polizeihauptrevier Waren führt am 28.11.2020 anlässlich einer angemeldeten Veranstaltung im Stadtgebiet von Waren einen Polizeieinsatz durch. Beginn und Ende des angemeldeten Aufzuges als Autokorso wird der Festplatz am Amtsbrink in Waren sein.



Dadurch wird es am 28.11.2020 in der Zeit von 11:00 - 13:00 Uhr im gesamten Stadtgebiet von Waren zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Sperrungen von Kreuzungen kommen. Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir bitten um Ihr Verständnis.



