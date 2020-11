POL-GÜ: Polizei ermittelt nach ausgebrannten Fahrzeugen wegen Brandstiftung

Güstrow (ots) - ~Die Anruferin wurde am 27.11.2020 gegen 02:20 Uhr von einem lauten Knall geweckt und sah beim Blick aus dem Fenster die brennenden Autos auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Elisabethstraße in Güstrow. Sie rief die Polizei an. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr Güstrow bestätigte sich die Meldung. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten, konnte ein vollständiges Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Fassade des Einkaufsmarktes leicht beschädigt. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Tatortarbeit und Spurensicherung eingesetzt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Ob der Brand im Zusammenhang mit dem von 22.11.2020 steht, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Der Sachschaden beträgt 6.000 Euro.



Meldung: Brennendes Auto in Güstrow - Ursache noch unklar https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4770643~



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell