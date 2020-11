POL-SN: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt in parkende Pkw

Schwerin (ots) - Insgesamt sieben parkende Fahrzeuge, eine Litfaßsäule, ein Briefkasten und eine Straßenlaterne wurde in der vergangenen Nacht in der Ratzeburger Straße durch einen 24-jährigen Mazdafahrer beschädigt.



Der Mann fuhr nach ersten Erkenntnissen in einen parkenden Pkw, kollidierte in der weiteren Folge mit weiteren Fahrzeugen, fuhr gegen eine Straßenlaterne, dann gegen eine Litfaßsäule und einen Briefkasten, die dann gegen zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurden. Zeugen sahen eine männliche Person davonlaufen und verständigten die Polizei.



Eine Streifenwagenbesatzung griff den Tatverdächtigen im näheren Umfeld auf und nahm ihn in Gewahrsam. Der 24-jährige Schweriner hatte einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille und stand unter dem Einfluss von Drogen.



Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.



Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000 Euro, am Mazda entstand Totalschaden.



