POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock - fünf Verletzte

Rostock (ots) -



Am 25.11.2020 kam es um 18:16 Uhr in Rostock Lütten-Klein auf der

Warnowallee zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben von

mehreren Zeugen mussten drei PKW an der Ampelkreuzung Warnowallee /

St.-Petersburger-Straße verkehrsbedingt halten. Dann kam aus Richtung

Warnowtunnel ein lettischer PKW, Peugeot mit sehr hoher

Geschwindigkeit. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der Peugeot

vermutlich ungebremst in die haltenden PKW. Dabei wurden die beiden

vor ihm stehenden PKW ineinander geschoben. Der erste PKW an der

Ampel schien Glück im Unglück gehabt zu haben, an dem Fahrzeug

konnten keine Schäden festgestellt werden. In dem PKW Opel, auf den

der Peugeot direkt auffuhr, befanden sich 3 Personen. Sowohl der

54-jährige Fahrer als auch die 48- und 21-jährigen Beifahrerinnen

mussten mit Verletzungen im Hals-Nacken-Bereich ins Krankenhaus

gebracht werden. In dem davor stehenden PKW Mercedes-Benz befanden

sich 2 Insassen. Auch hier mussten sowohl die 37-jährige Fahrerin als

auch ihr 10-jähriges Kind mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

gebracht werden. Die Zeugen gaben weiter an, dass aus dem

Verursacher-PKW alle vier Insassen ausgestiegen sind und zu Fuß

wegliefen.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die vermutlichen

Insassen in einer Wohnung nahe des Unfallortes festgestellt werden.

Alle waren lettische Staatsangehörige und alkoholisiert. Da der

Fahrer nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnte, wurde bei allen 4

Personen eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Sowohl das

Verursacherfahrzeug als auch die beiden anderen PKW wurden beim

Unfall stark beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird der entstandene Schaden auf ca. 30.000EUR

geschätzt. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe kam zunächst die

Feuerwehr zum Einsatz. Zum Abschluss musste die Fahrbahn dennoch

durch eine Kehrmaschine der Rostocker Stadtreinigung abgestumpft und

gereinigt werden. Auf der Warnowallee kam es bis 21:00 Uhr zu

Verkehrsbeeinträchtigungen.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung

des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

eingeleitet.





