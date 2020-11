POL-HRO: Vermisster Mann aus Schwerin - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen vP Kober vP Kober

Schwerin (ots) -



Seit Mittwoch, 25.11.2020, wird der 80-jährige



Horst Bernhard Kober



aus Schwerin vermisst.

Er befand sich am heutigen Tage an seiner Wohnanschrift im Stadtteil

Krebsförden und ging gegen 18:30 Uhr aus dem Haus. Seitdem ist der

gesuchte Mann vermisst.

Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur

Feststellung des Aufenthaltes des Vermissten.





Personenbeschreibung:

- ca. 180 cm groß

- normale Statur

- gräuliche, kürzere Haare



Bekleidung:

- graue Übergangsjacke

- schwarze Jogginghose

- roter Pullover

- Strickjacke

- dunkelgrüne Pudelmütze mit der Aufschrift "Schwerin"

- trägt Gummi-Clocks







Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung:

Wer hat Herrn Kober gesehen oder kann Hinweise zu seinem derzeitigen

Aufenthalt geben?



Hinweise nimmt das PHR Schwerin unter der Telefonnummer

0385/51802224, das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer

038208 / 888 2222, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter http://www.polizei.mvnet.de/ entgegen. Frank Roloff Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Schwerin Polizeiinspektion Schweirn



