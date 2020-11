POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Lübtheen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Mittwochmorgen bei Lübtheen hat die Polizei beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,95 Promille festgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 71-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit seinem PKW gegen mehrere Verkehrs- bzw. Straßenschilder geprallt. Anschließend soll der Unfallverursacher mit seinem beschädigten PKW geflüchtet sein. Einem anderen Autofahrer gelang es, den Flüchtigen zu stoppen. Zwischenzeitlich hatte der Zeuge die Polizei informiert, die den Verkehrsunfall anschließend protokollierte und den 71-Jährigen daraufhin zur Blutentnahme brachte. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des deutschen Autofahrers sicher und erstattete Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



