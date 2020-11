POL-ANK: Überfälle auf Tankstellen im Oktober: Täter ermittelt

Ueckermünde (ots) - Im Oktober kam es in Ueckermünde gleich zu zwei Raubüberfällen auf Tankstellen in Ueckermünde. Nun hat die Kriminalpolizei zwei Täter im Alter von 20 und 22 Jahren ermitteln können. Ob ein Zusammenhang mit dem Überfall auf die Tankstelle in Eggesin vor zwei Tagen besteht, wird weiterhin geprüft.



Bereits am 15. Oktober 2020 kam es gegen 19.40 Uhr zu einem Überfall auf die Esso-Tankstelle in der Liepgartener Straße in Ueckermünde. Zwei maskierte Männer erbeuteten unter Vorhalt einer Pistole einen dreistelligen Bargeldbetrag (Pressemitteilung vom 15.10.2020, 21.41 Uhr). Nur wenige Tage später, am 27. Oktober 2020, kam es gegen 22.00 Uhr in der HEM-Tankstelle in der Belliner Straße zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Auch hier haben zwei maskierte Personen einen pistolenähnlichen Gegenstand hervorgehalten und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem es schließlich zu einem Gerangel zwischen dem Tankstellenbesitzer und den beiden Tätern kam, ergriffen diese die Flucht (Pressemitteilung vom 28.10.2020, 12.22 Uhr).



Am heutigen Morgen (25. November 2020) fanden zwei Durchsuchungen der Wohnungen eines 20- und eines 22-jährigen Deutschen in Ueckermünde sowie auch im Amtsbereich Am Stettiner Haff statt. Im Zuge der anschließenden Beschuldigtenvernehmungen zeigten sich beide Männer im Hinblick auf die Überfälle im Oktober geständig. Ob nun auch ein Zusammenhang zum Überfall vom 23. November 2020 auf die HEM-Tankstelle in Eggesin besteht (Pressemitteilung vom 24.11.2020, 05.08 Uhr), wird vorerst Gegenstand weiterer Ermittlungen bleiben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell