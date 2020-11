POL-ANK: Die Greifswalder Dienststelle ist wieder in die alte Adresse gezogen!

Greifswald (ots) - In den vergangenen Tagen fand der Dienststellenumzug des Polizeihauptreviers und der Außenstelle der Kriminalpolizei in Greifswald statt. Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tage (24. November 2020) für eine kurze Zeit zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit der Greifswalder Kolleginnen und Kollegen.



Der Großteil des Umzugs ist nun geschafft! Bürgerinnen und Bürger können von nun an wieder mit ihren Anliegen die "alte" Adresse in der Brinkstraße 13/14 ansteuern.



An der telefonischen Erreichbarkeit hat sich mit dem Umzug nichts geändert. Das Polizeihauptrevier ist nach wie vor unter der gewohnten Telefonnummer 03834-5400 erreichbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell