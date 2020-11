POL-LWL: Zeuge entdeckt gestohlenes Kleinkraftrad

Brüel (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Dienstag in Brüel ein gestohlenes Kleinkraftrad entdeckt. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, wurde das Fahrzeug vergangene Woche in Schwerin entwendet. Der oder die Täter ließen das Kleinkraftrad zwischenzeitlich zurück und stellten es in Brüel in der Schweriner Straße ab. Zu den mutmaßlichen Tatverdächtigen geht die Polizei bereits ersten Hinweisen nach. Das aufgefundene Fahrzeug wurde durch die Polizei zunächst sichergestellt.



