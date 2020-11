POL-HRO: 19-jähriger aus Schwerin vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Details anzeigen Vermisste Person Dudek Vermisste Person Dudek

Schwerin (ots) -



Seit dem 23.11.2020 zirka 20:00 Uhr wird der 19-jährige



Alan Marcin Dudek



vermisst. Er ist zurzeit in einer psychiatrischen Einrichtung in der

Schweriner Nordstadt untergebracht. Nach einem Ausgang kehrte der

Vermisste nicht in diese Einrichtung zurück und ist seitdem

unbekannten Aufenthalts.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- geschätztes Alter 20 Jahre

- zirka 165 cm groß

- dunkelblondes gewelltes Haar

- auffallend hagere Statur

- Augenfehlstellung

- vermutlich bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer

türkisen Jacke mit gelbem Muster.

Der Vermisste hat Wahrnehmungsstörungen und ist daher psychisch

auffällig. Er spricht kein deutsch.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt

machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der

Telefonnummer: 0385/51800, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter: www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell