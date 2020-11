POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Eggesin

Eggesin (ots) - Heute Mittag (24. November 2020, gegen 12.00 Uhr) ist es auf der Landesstraße 32 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 83-jährige Deutsche schwer verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie mit ihrem 84-jährigen Ehemann - und Fahrer des Autos - die Landesstraße aus Eggesin kommend in Fahrtrichtung Torgelow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein, stieß gegen ein massives Schutzgeländer, drehte sich anschließend und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der 84-jährige Deutsche wurde dabei leicht verletzt. Seine Frau erlitt schwere Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Auch am Geländer entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell