POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rostock (ots) - Montagmorgen kam es im Rostocker Stadtteil Groß Klein zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-Jährige, die mit ihrem Pkw Citroen aus der Albrecht-Tischbein-Straße kam, wollte nach links in den Kleinen Warnowdamm abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 56-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw VW, der auf der Alten Warnemünder Chaussee fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 31-jährige Beifahrerin im Pkw VW wurde leicht verletzt. Die verletzte Frau wurde medizinisch versorgt und in ein Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt.



Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab. Ein Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn AG regelte vor Ort den Busverkehr. Eine Verkehrsunfallanzeige sowie Strafanzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung wurden polizeilich aufgenommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Alle Unfallbeteiligten sind deutscher Herkunft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell