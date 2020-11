POL-NB: Lindetal-Center beschmiert

Neubrandenburg (ots) - Das Lindetal-Center in Neubrandenburg ist von einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern an diversen Stellen mit Hakenkreuzen, SS-Runen und Schriftzügen mit "Sieg Heil" und "Du bist Nazi" beschmiert worden - unter anderem im Bereich des Seiteneingangs in Richtung Stufenhochhaus, im Flur zum Notausgang und auf und an der Rampe. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und heute Vormittag, als die Schmierereien einem Mitarbeiter auffielen, der daraufhin die Polizei informierte. Zur Höhe des Schadens der Sachbeschädigung kann noch nichts gesagt werden.



Die zuständige Kripo Neubrandenburg wird die weiteren Ermittlungen aufnehmen.



Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



