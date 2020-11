POL-SN: PKW kollidiert mit Straßenbahn

Schwerin (ots) - Bei einer Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn wurde am heutigen Vormittag eine Person leicht verletzt.



Der Pkw und die Straßenbahn fuhren in der Lübecker Straße stadteinwärts in gleiche Richtung. Auf Höhe Kreuzung Friesenstraße kam aus bisher unbekannter Ursache die 56-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Mercedes nach links ab und fuhr seitlich in die Bahn.



Beide Fahrzeuge verkeilten sich, der Pkw wurde mitgezogen und kam an einer Lichtzeichenanlage zum Stehen.



Durch die Kollision wurde die 56-Jährige verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.



Fahrgäste der Straßenbahn kamen beim Zusammenstoß nach jetzigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.



Am Schienenfahrzeug entstand hocher Sachschaden, es wurde nicht weiter für den Personenbeförderungsverkehr eingesetzt.



Der Pkw Mercedes wurde ebenfalls stark beschädigt und durch einen Abschleppdienst geborgen.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.



