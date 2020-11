POL-ANK: Achtung, kurzzeitige Telefonabschaltung bei der Greifswalder Polizei!

Greifswald (ots) - Aufgrund des Dienststellenumzugs des Polizeihauptreviers und der Außenstelle der Kriminalpolizei in Greifswald wird es morgen, am 24. November 2020, zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit kommen.



In der Zeit von 07.00 bis 14.00 Uhr ist die telefonische Erreichbarkeit bei der Polizei Greifswald ausschließlich über die 110 möglich. Auch für den Besucherverkehr bleibt die Dienststelle in der Spiegelsdorfer Wende geschlossen.



Die Greifswalder Polizei zieht in den kommenden Tagen schrittweise in die "alte" Adresse Brinkstraße 13 um.



