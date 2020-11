POL-NB: Junger Fahrer aufgrund zahlreicher Verkehrsverstöße gestoppt

Waren (ots) - Am 21.11.2020 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Waren einen 19-jährigen Fahrzeugführer in der Ortschaft Klein-Plasten.



Der junge Fahrer fiel den Beamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit durch seine gefährliche Fahrweise im öffentlichen Straßenverkehr auf, weil er auf der Strecke zwischen Waren und Klein-Plasten mehrere Verkehrsverstöße beging. Auf der regennassen Fahrbahn fuhr der 19-Jährige, als Fahrzeugführer eines voll besetzten Pkw, bei erlaubten 100 km/h teilweise bis zu 160 km/h. Zudem überholte er mit diesen Geschwindigkeiten mehrere Fahrzeuge, sogar eines im Kreuzungsbereich während sich dieses im Abbiegevorgang befand. Weiterhin verstieß der junge Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot, indem er eine Kurve schnitt und die durchgezogene Mittellinie überfuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem eine laufende Blitzer-Warn-App auf dem Handy des Betroffenen fest, das scheinbar während der Fahrt durch den 19-Jährigen genutzt wurde. Die Nutzung einer solchen App stellt einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung dar.



Die eingesetzten Beamten haben wegen der genannten Verstöße Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und informierten zudem die zuständige Führerscheinstelle, um die charakterliche Eignung des in der Probezeit befindlichen Fahrers zu überprüfen.



