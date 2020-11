POL-HRO: ´KOB´ stellt Einbrecher auf frischer Tat

Rostock (ots) - Als ein Kontaktbereichsbeamter des Polizeihauptreviers Reutershagen in den Nachmittagsstunden des 20. November 2020 durch einen Garagenkomplex im Rostocker Vorwedener Weg streifte, erwischte er zwei Personen, die vor einem Garagentor knieten und versuchten das Tor aufzuhebeln. Als die Personen den Polizeibeamten sahen, flüchteten sie umgehend über einen hohen Zaun. Eine der beiden Personen kam anschließend zurück zum Tatort und bat den Kontaktbereichsbeamten um medizinische Hilfe. Der 15-jährige Deutsche hatte sich bei der Flucht über den Zaun an einer Hand verletzt. Eine zur Unterstützung herbei gerufene Funkstreifenwagenbesatzung übernahm die erste Hilfe. Der Tatverdächtige wurde in ein Klinikum für die weitere ärztliche Versorgung verbracht.



Vor dem angegriffenen Garagentor befanden sich zwei E-Bikes. Eines davon steht in polizeilicher Fahndung. Beide Fahrräder und verschiedene Beweismittel wurden sichergestellt. Der Kriminaldauerdienst kam für die kriminaltechnische Arbeit zum Einsatz. Ein Strafverfahren hinsichtlich des versuchten Einbruchsdiebstahls wurde eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



