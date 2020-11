POL-LWL: Fenster mit Farbe beschmiert

Neustadt-Glewe (ots) - In Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am Wochenende mehrere Fenster eines Bürogebäudes mit Farbe beschmiert. Auch ein Regenfallrohr sowie ein Elektrokasten vor dem Gebäude in der Breitscheidstraße wiesen Farbanhaftungen auf. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Mit blauer und weißer Farbe besprühten die Unbekannten die Scheiben von insgesamt 6 Fenstern. Zudem hat die Polizei am Tatort mehrere angebrachte Aufkleber des Fußballclubs FC Hansa Rostock feststellen können. Der Vorfall ist am Samstagnachmittag von der Polizei festgestellt worden, worauf Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet wurde. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) bittet jetzt um Hinweise zu diesem Vorfall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell