POL-GÜ: Fahrzeug brennt komplett aus

Teterow (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am 22.11.2020 gegen 02:20 Uhr ein geparktes Auto am Bahnhof ist Teterow. Bei Eintreffen der Polizei löschte die Freiwillige Feuerwehr Teterow bereits das Fahrzeug und hatte den Bereich um den Brandort abgesperrt. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Es wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 30.000 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Teterow, Telefon 03996-1560, zu melden.



