POL-NB: Einbruch in die Segelschule Greifswald - Täter gestellt

Greifswald (ots) - Am 21.11.2020 wurde der Polizei Greifswald gegen 03:00 Uhr ein Einbruch in das Gebäude der Segelschule Greifswald gemeldet. Durch die umgehend zum Tatort eilenden Beamten konnte ein Fahrzeug festgestellt werden, welches sich zügig vom Ort des Geschehens entfernte. Dieses konnte in weiterer Folge angehalten werden. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle wurden im Fahrzeuginneren ein Bootsmotor sowie weitere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 5.000,- Euro aufgefunden, welche zuvor in der Segelschule lagerten. Die beiden männlichen deutschen Insassen des Fahrzeugs im Alter von 18 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Durch den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam wurden Spuren am Tatort und am Fahrzeug gesichert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen aus dem Gewahrsam entlassen.



Im Auftrag





Matthias Trotzky

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell