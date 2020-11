POL-NB: Diebstahl von Solarmodulen - Zeugen gesucht!

Friedland (ots) - Im Zeitraum vom 14.11.2020 bis 21.11.2020 verschafften sich unbekannte Täter durch Auftrennen eines Zaunes unberechtigt Zugang zum Solarpark des Friedländer Ortsteiles Ramelow und entwendeten 140 Solarmodule im Wert von etwa 25.000,- Euro. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Friedland wurde eine Strafanzeige aufgenommen, die Spurensicherung erfolgte durch den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeirevier Friedland (Tel. 039601 3000), jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



