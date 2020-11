POL-NB: Drei Radfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 20.11.2020 gegen 19:30 Uhr konnten die Polizeibeamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten gleich drei Trunkenheitsfahren im Bereich der Ortslage Daskow beenden. Vorausgegangen war der Hinweis eines Bürgers zu einem angetrunkenen Radfahrer. Dieser soll die L22 aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung Daskow befahren. Bei der Überprüfung der L22 wurden zwei Radfahrer auf dieser festgestellt. Bei diesen handelt es sich um zwei männliche deutsche Staatsbürger im Alter von 31 und 42 Jahren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 1,67 Promille und bei dem 42-Jährigen einen Wert von 1,90 Promille fest. Währen der Kontrolle fiel den Polizeibeamten ein weiterer Radfahrer auf, welcher sich in auffälliger Fahrweise der Kontrollstelle näherte. Auch bei diesem 46-jährigen deutschen Radfahrer führten die Beamten einen Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab einen Wert von 2,25 Promille. Gegen alle drei Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und sie mussten ihren weiteren Weg zu Fuss fortsetzen.



