POL-LWL: Täter stahlen Werkzeug

Raben Steinfeld (ots) - Aus einem Einfamilienhaus in Raben Steinfeld haben unbekannte Täter diverses Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Tat in dem als Wochenendhaus genutzten Gebäude, in dem Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, ereignete sich zwischen Dienstag und Donnerstagabend. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein und entwendeten dort unter anderem eine Bohrmaschine, eine Kettensäge sowie eine Schleif- und Poliermaschine. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell