POL-LWL: Autofahrer meldet gestürzten Fahrradfahrer

Ludwigslust (ots) - Nach einem Hinweis hat die Polizei am Mittwochabend in Ludwigslust einen alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein besorgter Autofahrer informierte die Polizei über einen Fahrradfahrer, der auf der B5 in Höhe Hamburger Tor von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren war. Als der Autofahrer anhielt, um sich um den Verunglückten zu kümmern, war der 38-jährige Fahrradfahrer bereits dabei, seine mitgeführten Bierflaschen zu sortieren. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, jedoch stellte die Polizei beim ihm einen Atemalkoholwert von 1,69 Promille fest. Die Polizei nahm gegen den deutschen Mann eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.



