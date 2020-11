POL-HWI: Brand in einem Molkereibetrieb in Upahl

Wismar (ots) - In der zurückliegenden Nacht (gegen 00:50 Uhr) wurde die Polizei über einen Brand in einem Betrieb in Upahl informiert.



Als die Polizeibeamten am Brandort eintrafen, waren bereits Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Upahl vor Ort. Weitere Freiwillige Wehren aus Grevesmühlen, Plüschow, Hamshagen, Gostorf, Rüting kamen zur Unterstützung der Löscharbeiten hinzu. Zwischenzeitlich waren mehr als 70 Kräfte im Einsatz.



Alle Mitarbeiter der Firma wurden rechtzeitig evakuiert. Verletzt wurde niemand.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Technikraum aus.



Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden im oberen sechsstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell