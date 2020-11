LWSPA M-V: 2-tägige Online-Eröffnungskonferenz zum Interreg-Projekt ´Überwachung der Gewässer Westpommerns und Mecklenburg-Vorpommerns´ zwischen der KWP Stettin und der Wasserschutzpolizei MV

Waldeck (ots) - Nach der Vorstellung des Projektes Interreg V A zur "Überwachung der Gewässer Westpommerns und Mecklenburg-Vorpommerns" zur Erhaltung der Biodiversität am 09. September 2020 im Bootshaus der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast, fand in der Zeit vom 16. - 17. November 2020 die 2-tägige Eröffnungskonferenz zum Projekt statt.



Projektdetails unter: https://www.polizei.mvnet.de/Zusammenarbeit/Interreg/Gewaesser/



Durch die Corona-Pandemie fiel die geplante gemeinsame Veranstaltung im März 2020 aus und konnte nun zwischen dem Lead-Partner, der KWP Stettin und der Wasserschutzpolizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern als Online-Eröffnungskonferenz durchgeführt werden. Die Eröffnung erfolgte durch den Kommandanten der KWP Stettin, Tomasz Trawinski und die Direktorin des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, Anja Hamann. Im Rahmen der Konferenz wurden von deutscher und polnischer Seite unterschiedliche Referate gehalten. Durch Sebastian Seibel der Wasserschutzpolizei MV wurde zum Thema der "Überwachung und Schutz der Gewässer" referiert und erste Ergebnisse (s.u.) vorgestellt, Dr. Ingolf Stodian vom Nationalparkamt Vorpommern sprach über die "Küstennationalparks in MV als Hotspot der Biodiversität". Am zweiten Tag referierten Dr. Thomas Richter vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV zum "Schutz und Wiederherstellung gefährdeter Arten - Schwerpunkt Fischerei" und Angela Nawrocki vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV zur "deutsch-polnischen Güteüberwachung der Grenzgewässer Stettiner Haff und Pommersche Bucht". Durch Anette Tiede-Wachs der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege aus Güstrow wurden rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt vorgetragen.



Im Bereich Mecklenburg-Vorpommern wurden in der Zeit vom 01. Juli - 31. Oktober 2020 insgesamt 53 sog. Überwachungsstreifen durchgeführt. Dabei wurden 169 Kontrollen nach dem Fischereirecht, 132 Kontrollen in den Naturschutzgebieten und 182 Schiffs- und Sportbootkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 18 fischereirechtliche Verstöße, davon sieben Straftaten gem. § 293 StGB Fischwilderei und 23 Verstöße gegen Umweltschutzvorschriften (z.B. nicht zulässiges Befahren von Naturschutzgebieten) festgestellt. Bei den 53 festgestellten wasserverkehrsrechtlichen Verstößen von Bootsführern handelte es sich in der Mehrheit um Geschwindigkeitsverstöße und das Fehlen der vorgeschriebenen Führerscheine.



"Wir haben an diesen 2 Tagen interessante Referate gehört, deren Inhalte für die Fortführung des gemeinsamen Projektes und das gegenseitige Verständnis von großer Bedeutung sind. Gewässer kennen keine Grenzen! Die Reinhaltung der Gewässer ist wichtig für eine intakte Flora und Fauna. Wir alle tragen eine große Verantwortung für den Erhalt der Biodiversität und haben im Rahmen des Projektes und der Konferenz vielfältige Möglichkeiten erkannt, dieser generationsübergreifenden Verantwortung gerecht zu werden.", sagte die Direktorin des LWSPA MV, Anja Hamann nach der Veranstaltung.



Das Landeswasserschutzpolizeiamt MV plant mit dem Leadpartner im kommenden Jahr die gemeinsamen Überwachungsstreifen fortzusetzen. Am Weltbiodiversitätstag (22.05.2021) und am Internationalen Kindertag werden öffentlichkeitswirksame Präventionsveranstaltungen durchgeführt. Weiterhin wird es einen zweitätigen Workshop mit polnischen und deutschen Polizeibeamten*innen geben, bei dem ein neues Probenahmeverfahren für Gewässerverunreinigungen vorgestellt wird und die Beamten*innen theoretische Kenntnisse und die praktische Vorgehensweise in der beweissicheren Probenahme erlangen.



