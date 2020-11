POL-NB: Nachmeldung zum räuberischen Diebstahl in einem Neustrelitzer Supermarkt

Neustrelitz (ots) - Wie bereits mitgeteilt wurde (siehe unten angefügte Pressemitteilung), ist es am gestrigen Abend zu einem räuberischen Diebstahl in einem Neustrelitzer Supermarkt gekommen. Nach erfolgter Beschuldigtenvernehmung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg werden vier Tatverdächtige heute Nachmittag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der 33-jährige Georgier mit zwei offenen Haftbefehlen wird in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Erstmeldung:



Am 16.11.2020 informierte der Kaufhausdetektiv der Kauflandfiliale in der Strelitzer Straße in Neustrelitz gegen 18:30 Uhr die Polizei über mehrere Personen, welche im Verdacht stehen, aus dem Kaufhaus Waren entwenden zu wollen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich im Eingangsbereich der Filiale bereits ein Tumult zwischen vier tatverdächtigen Personen sowie mehreren Auszubildenden der Bundespolizei entwickelt. Diese kauften zuvor privat in dem Geschäft ein und wurden auf die Diebstahlshandlungen aufmerksam. Durch das Einschreiten der Beamten der Bundespolizei wurde die Flucht der Diebe verhindert. Bei den Tatverdächtigen wurde ein Rucksack aufgefunden, welcher vollständig mit Zigarettenschachteln gefüllt war. Im Rahmen einer weiteren Absuche im Umfeld des Einkaufsmarktes konnten zwei PKW festgestellt werden, welche den tatverdächtigen Personen zuzuordnen waren. In diesen wurden ebenso Zigarettenschachteln aufgefunden, welche aus weiteren Diebstahlshandlungen stammen. Das aufgefundene Diebesgut hatte einen Gesamtwert von etwa 3.270,- Euro. Insgesamt wurden durch die eingesetzten Beamten der Landespolizei fünf männliche Georgier im Alter von 30, 32, 33 (2x), 40 Jahren vorläufig festgenommen. Gegen diese wird nun wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls ermittelt. Nach derzeitigem Sachstand bestehen zudem gegen einen der beiden 33-jährigen Personen zwei Haftbefehle. Über die Stellung entsprechender Haftanträge wird im Laufe des heutigen Tages (17.11.2020) durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg entschieden.



