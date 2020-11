POL-HRO: Fahrradunfall in Dierkow

Rostock (ots) - In Rostock kam es auf dem Dierkower Damm zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Fahrradfahrer. Die Fahrradfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.



Der Zusammenstoß ereignete sich am 16. November um 15:40 Uhr auf Höhe der Straße "Am Kreuzgraben". Beide Personen, eine 55-jährige Deutsche und ein 59-jähriger Däne, fuhren in Richtung Dierkower Kreuz auf dem Radweg. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 55-Jährige versucht haben, den 59-Jährigen über die linke Seite zu überholen. Dieser soll zum Unfallzeitpunkt an der Ampelkreuzung "Am Kreuzgraben" gestanden haben. Beim Überholversuch habe die Frau den Lenker des Mannes gestreift und sei daraufhin zu Boden gefallen. Durch den Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen an Kopf und Knie und wurde im Anschluss in ein Klinikum eingeliefert. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen.



Die Rostocker Polizei möchte darauf hinweisen, unter den Witterungsbedingungen im Herbst und Winter besonders auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten und die Seitenabstände beim Überholen den Straßengegebenheiten und dem aktuellen Verkehrsaufkommen anzupassen. Mitunter können schmale (Rad-)Wege oder Wind das Überholen erschweren. Egal, ob Sie selbst überholen wollen oder merken, dass Sie überholt werden: Fahren Sie umsichtig und vermeiden Sie so Unfälle.



