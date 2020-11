POL-LWL: Anzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte

Sternberg (ots) - Aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte, die die Polizei bei einer Kontrolle am späten Montagabend in Sternberg festgestellt hatte, wird nun gegen einen 23-jährigen Mann ermittelt. Nach einem Hinweis hatte die Polizei den wegen verschiedener Verkehrsdelikte bereits bekannten 23-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet antreffen können und ihn daraufhin kontrolliert. Bereits bekannt war den Polizisten, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er entsprechenden Vortests zufolge unter Alkohol- und Drogeneinwirkung. Der PKW, mit dem der 23-jährige Deutsche laut Zeugenaussagen gefahren sein soll, war weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, noch versichert. Überdies waren am Auto falsche Kennzeichen angebracht, die von der Polizei beschlagnahmt wurden. Der 23-Jährige wird sich nun wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs verantworten müssen.



