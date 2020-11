POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Friedland (ots) - Am 16.11.2020 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Jatzke in Friedland.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Wohnräume des Erdgeschosses. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von 2.000 EUR und 50.000 EUR in bar sowie mehrere Bausparverträge und Geldkarten entwendet.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und-sicherung am Tatort. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland. Es werden Zeugen gesucht, die im besagten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Jatzke wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



