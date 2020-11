POL-NB: Zwei Täter nach Diebstahl von Diesel aus einem Baufahrzeug gestellt

B96 (ots) - Am 14.11.2020 gegen 15:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Hinweisgeber der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass er gerade beobachtet, wie zwei männliche Personen aus einem Baufahrzeug an der B96, Nähe Friedrichshof, Diesel entwenden. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz kurze Zeit später vor Ort eintrafen, waren die Täter nicht mehr vor Ort. Durch den Hinweisgeber konnte eine Fluchtrichtung sowie eine detaillierte Beschreibung des Fahrzeugs sowie der beiden Tatverdächtigen abgegeben werden. Die Beamten informierten die Kollegen der umliegenden Reviere und nahmen die Verfolgung auf.



Wenige Minuten später haben die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg das beschriebene Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen festgestellt. Die beiden 25- und 29-jährigen deutschen Tatverdächtigen trugen Arbeitssachen und rochen stark nach Diesel. Die am Tatort gesicherten Schuhspuren stimmten mit den getragenen Schuhen der Tatverdächtigen überein. Nach der Belehrung machten die beiden Tatverdächtigen widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt und wollten sich anschließend nicht weiter äußern.



Die 25- und 29-jährigen Tatverdächtigen müssen sich wegen des Verdachts des Diebstahls von 80 Liter Diesel verantworten. Die Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell